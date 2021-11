Saint-Pierre IOMMA Saint-Pierre IOMMA 2021 à La Réunion (974) IOMMA Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

**Le IOMMa fait son marché à l’île de la Réunion** Professionnels de la musique, artistes : des conférences, des ateliers et des rendez-vous personnalisés. Directeurs de labels, producteurs, éditeurs… c’est le moment de rencontrer des spécialistes pour vous accompagner à l’export et découvrir d’autres groupes de l’Océan Indien. Des concerts de groupes de l’Océan Indien seront programmés et ouverts au grand public. ✒️ Inscription pour les professionnels de la musique uniquement pour le moment : [https://www.iomma.net/fr/inscription-delegues/](https://www.iomma.net/fr/inscription-delegues/) – * un événement annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** –

Le plus important marché des musiques de l’Océan Indien IOMMA Saint-Pierre La Réunion Saint-Pierre

