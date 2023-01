Ioannis Mandafounis – Scarbo Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ioannis Mandafounis – Scarbo Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 1 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 18h00 à 19h00

Le vendredi 03 février 2023

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 02 février 2023

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 01 février 2023

de 19h00 à 20h00

. payant

Un film d’art et d’essai, version live. Scarbo, c’est le partage d’une intimité, une intimité qui explose. Un solo est-il toujours un autoportrait même s’il est chorégraphié par un comparse ? Scarbo est-il Manon Parent elle-même ou la personne révélée par le regard de Ioannis Mandafounis ? L’interprète illumine par sa liberté à exprimer des états émotionnels et physiques, des situations de corps magnifiques, emportant la danse vers une sorte de narration endiablée, touchante, qui sonne comme une confidence. Accompagnée de musiques de Ravel et Debussy, la pièce entraîne inexorablement dans une mise en scène presque filmique, traversée d’élans profonds, de dynamiques subtiles, de sensations vibratiles… Une ode personnelle offerte comme un superbe cadeau découvert dans l’intimité d’une chambre, d’une scène, la nuit venue. + d’infos Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 av. Gabriel 75008 Paris Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© Jean-Baptiste Bucau Ioannis Mandafounis – Scarbo

