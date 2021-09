Ioannis Mandafounis & Manon Parent – Scarbo Pavillon de la danse contemporain, 29 septembre 2021, Genève.

Au cours des dix dernières années, Ioannis Mandafounis a développé une très patiente méthodologie de création chorégraphique par improvisation. Ce travail multidimensionnel est ancré dans une attention fine au mouvement et à ses motivations, souvent inspiré par des approches d’arts martiaux. _Scarbo_ se construit en collaboration étroite avec la danseuse et musicienne Manon Parent, comme _Sing the Positions_ en 2017 : cette interprète a également dansé plusieurs autres pièces du chorégraphe, et elle se glisse dans la méthodologie Mandafounis comme nulle autre. Aujourd’hui, le chorégraphe s’intéresse au partage de l’intimité de son interprète avec le public. Comment déposer dans le mouvement toutes les émotions, tous les états d’une personne, de manière fluide, immédiate, sans filtre ni jugement ? Quelle liberté trouver si on décide de laisser voir entièrement ce que vit une personne sur scène ? Ce solo vient questionner la narration en danse contemporaine, ses formes, son effectivité. Accompagné par du Ravel et du Debussy, construit de manière cinématographique, la pièce déroule une continuité souple, qui semble complètement naturelle et qui emmène les spectateur·rices dans ce qui pourrait être un film d’art et d’essai live. + jeudi 30 septembre : représentation Relax – un événement culturel inclusif + samedi 2 octobre : atelier corporel animé par Margaux Monetti __ concept : Ioannis Mandafounis chorégraphie : Ioannis Mandafounis & Manon Parent interprète : Manon Parent lumières : David Kretonic __ _Ioannis Mandafounis regularly invites Manon Parent to explore the textures of his improvisations. Scarbo, reveals the innermost, most intimate and sensitive states of the dancer. A series of near-cinematographic sequences on a score by Ravel and Debussy. The intimate sharing of a close bond._

Scarbo dévoile les états intérieurs, personnels et sensibles, de la danseuse Manon Parent. Des séquences quasi cinématographiques sur du Ravel et du Debussy. Le partage complice d’une intimité.

