INZESHEL université de bordeau (victoire ) Bordeaux, mardi 19 mars 2024.

INZESHEL Profitez de votre pause déjeuner pour venir écouter Inzeshel ! Mardi 19 mars, 12h00 université de bordeau (victoire ) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T13:00:00+01:00

Composé des deux artistes Bookie Blanco et de Palipnol, déjà bien occupé chacun de leur coté. Notamment avec son duo « Jeunes princes » pour Bookie Blanco, et avec la sortie de son premier album de piano solo pour Palipnol.

Le groupe vous proposera une fusion parfaite de leur univers, avec des textes bruts et sincères, accordé sur les rythmes de synthé et de beatbox pour vous offrir une performance harmonique en live !

université de bordeau (victoire ) université de bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@linconnue.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/inzeshel/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/903608675098595/?ref=newsfeed »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/inzeshel/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/ »}]

Concert etudiants