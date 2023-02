INVOCATION ENSEMBLE VOCAL ALPHA LYRAE AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

INVOCATION ENSEMBLE VOCAL ALPHA LYRAE AUDITORIUM DU MUSEE, 26 février 2023, GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 17:30. Tarif : 27.1 à 27.1 euros. Ensemble Alpha Lyrae | Yves Rassendren direction

Après nous avoir enchanté avec les grands motets de Bach en 2021, l'Ensemble Alpha Lyrae revient sur la scène de l'auditorium avec un programme romantique. Les œuvres extrêmement denses mais profondément émouvantes constituent sans doute le meilleur de la musique polyphonique romantique a cappella. L'ensemble vocal propose un itinéraire musical parcourant les émotions les plus intenses, des tourments les plus désespérés à l'apaisement absolu, de la nuit à la lumière. 

Mendelssohn : Mein Gott, warum hast du mich verlassen op. 78 | Mitten wir im Leben sind op.23
Brahms : Warum ist das Licht gegeben op. 74
Bruckner : Motets : Ave Maria, Locus iste, Os justi 
Brahms : 5 Gesänge op. 104, 3 Lieder de l'op. 62
Bruch : 2 Lieder op. 71

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 
5, place de Lavalette 
Isere

