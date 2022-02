Invitez-vous à la « Table des Saveurs » de Nouvelle-Aquitaine ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 1 mars au vendredi 4 mars à Paris Expo Porte de Versailles

De 14h30 à 16h, 3 ateliers se succèdent. Participez à un atelier pour découvrir les produits, apprendre à déguster, savourer… A l’honneur – mardi 1er mars : Jambon de Bayonne IGP, Vin d’Irouléguy AOC – jeudi 3 mars : les Landes à l’honneur, Kiwi de l’Adour IGP et Floc de Gascogne AOC – vendredi 4 mars : la Haute-Vienne à l’honneur avec une découverte des produits fermiers (fromage de vache, miels, pâtés et rillettes)

Entrée libre, places limitées

Toutes les 30 minutes, participez à un moment gourmand pour découvrir et déguster des produits de Nouvelle-Aquitaine à travers des accords mets-vins. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

