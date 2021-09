Meudon Musée d'Art et d'Histoire Hauts-de-Seine, Meudon Inviter l’art dans vos familles ! Musée d’Art et d’Histoire Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le dimanche 19 septembre à 10:30

Inviter l’art dans vos familles ! Une approche sensorielle de l’art dans le jardin du Musée.

Pour toute la famille, gratuit.

Une approche sensorielle de l’art dans le jardin du Musée. Musée d’Art et d’Histoire Rue des Pierres, 92190 Meudon Fleury Hauts-de-Seine

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

