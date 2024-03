Invited Talk: Conférence de Sven Dupré avec Guillaume Glorieux, Emmanuelle Amiot et Gérard Panczer Auditorium Pasteur Lyon, mardi 25 juin 2024.

Invited Talk: Conférence de Sven Dupré avec Guillaume Glorieux, Emmanuelle Amiot et Gérard Panczer Gems in Art History: Materials, Technologies and Circulations Mardi 25 juin, 16h00 Auditorium Pasteur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Organisé par l’École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels.

Image : Rijksmuseum

Auditorium Pasteur Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes