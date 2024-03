Invitations aux voyages Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 21 août 2024.

Invitations aux voyages Peintures de Patricia Quenouillère 21 août – 1 septembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Début : 2024-08-21T10:30:00+02:00 – 2024-08-21T12:30:00+02:00

Fin : 2024-09-01T15:00:00+02:00 – 2024-09-01T18:00:00+02:00

Dans ses tableaux, Patricia Quenouillère fusionne son expérience architecturale avec un amour inconditionnel pour la nature. Ses œuvres sont peuplées de paysages rêveurs où les arbres et les éléments naturels sont capturés avec douceur et délicatesse. Collage, acrylique et encre se mêlent, créant ainsi des atmosphères oniriques.

Visite artistique le vendredi 23 août à 18h

Ouverture du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture