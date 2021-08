Tréguier Tréguier Côtes-d'Armor, Tréguier Invitation au voyage Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Invitation au voyage Tréguier, 28 août 2021, Tréguier. Invitation au voyage 2021-08-28 11:00:00 – 2021-09-15 13:00:00 Galerie l’Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier Pour cette exposition l’Oiseau Sablier associe deux artistes de la région dont les travaux ouvrent vers d’autres horizons : Alberta (alias Pascale Bomy), peintre, et Vincent Martin, sculpteur sur bois. En ces temps où le rêve est le moyen le plus sûr de s’évader, laissons-nous porter par leur « invitation au voyage ». loiseausablier@gmail.com +33 2 96 92 41 90 http://www.loiseausablier.com/ Pour cette exposition l’Oiseau Sablier associe deux artistes de la région dont les travaux ouvrent vers d’autres horizons : Alberta (alias Pascale Bomy), peintre, et Vincent Martin, sculpteur sur bois. En ces temps où le rêve est le moyen le plus sûr de s’évader, laissons-nous porter par leur « invitation au voyage ». dernière mise à jour : 2021-08-04 par

