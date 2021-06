Invitation au Voyage – Les Musicales de la route Cezanne Le Tholonet, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Tholonet.

Invitation au Voyage – Les Musicales de la route Cezanne 2021-07-30 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-30 23:00:00 23:00:00 Château du Tholonet 3099 Route Cézanne

Le Tholonet Bouches-du-Rhône Le Tholonet

Stéphanie d’Oustrac – mezzo-soprano – et Christophe Bukudjian – piano -interprètent des airs d’opéra signés Viardot, Duparc, Poulenc, Massenet, Offenbach, Bizet.

Christophe Bukudjian, pianiste concertiste diplômé des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon est le fondateur et directeur artistique des Musicales de la route Cezanne.

Mélodies et airs d’opéra français à 21h dans le parc du château du Tholonet.

Vendredi 30 juillet dans le cadre magique du Château du Tholonet la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et le pianiste Christophe Bukudjian interprètent quelques mélodies basées sur des poésies pour la plupart contemporaines de Cezanne, et des airs d’opéra.

Vendredi 30 juillet dans le cadre magique du Château du Tholonet la mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac et le pianiste Christophe Bukudjian interprètent quelques mélodies basées sur des poésies pour la plupart contemporaines de Cezanne, et des airs d’opéra.

Stéphanie d’Oustrac – mezzo-soprano – et Christophe Bukudjian – piano -interprètent des airs d’opéra signés Viardot, Duparc, Poulenc, Massenet, Offenbach, Bizet.

Christophe Bukudjian, pianiste concertiste diplômé des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon est le fondateur et directeur artistique des Musicales de la route Cezanne.

Mélodies et airs d’opéra français à 21h dans le parc du château du Tholonet.