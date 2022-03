Invitation au voyage : la Californie Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Invitation au voyage : la Californie Anneyron, 12 mars 2022, Anneyron. Invitation au voyage : la Californie Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron

2022-03-12 – 2022-03-12 Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo

Anneyron Drôme Anneyron Après l’Autriche, c’est la Californie que nous vous invitons à découvrir à travers les photos et le récit de voyage faits par Claude et Monique Champeley. mediatheque.anneyron@orange.fr +33 9 65 21 98 51 https://www.anneyron-mediatheque.jimdo.com/ Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Autres Lieu Anneyron Adresse Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Ville Anneyron lieuville Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Departement Drôme

Anneyron Anneyron Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneyron/

Invitation au voyage : la Californie Anneyron 2022-03-12 was last modified: by Invitation au voyage : la Californie Anneyron Anneyron 12 mars 2022 Anneyron Drôme

Anneyron Drôme