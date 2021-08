Tréguier Tréguier Côtes-d'Armor, Tréguier Invitation au voyage, exposition Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Invitation au voyage, exposition 2021-08-28 – 2021-09-15 Galerie l'Oiseau Sablier 14 rue Saint-Yves

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier Exposition de Vincent Martin : œuvre en bois aux lignes épurées.

Exposition de Vincent Martin : œuvre en bois aux lignes épurées.

Vernissage le 28 août à 15h30.

