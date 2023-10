Invitation au voyage : exposition de Jérémie Garcin Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au jeudi 04 janvier 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Une exposition autour du voyage, celui des sens, des lieux et de l’instant illustré au travers de trois sujets : Les lieux, les animaux et enfin les Hommes…

au travers de trois sujets : Les lieux, les animaux et enfin les Hommes autour

du roman illustré de Jérémie Garcin « More

Love Live More« , l’histoire d’un couple ordinaire avec un

destin extraordinaire.

Voyagez entre couleurs et lumière dans les détails d’un paysage, entre teintes

et tons dans les regards d’animaux et enfin en lisant le destin de la famille

More.

À propos de Jérémie Garcin

« Né à Paris, très tôt, j’étais toujours avec ma plume et mes carnets, pour le

dessin, pour les mots. Après des études d’histoire de l’art, j’ai intégré Emile

Cohl à Lyon. J’ai fait une escale à la Nouvelle-Orléans où j’ai édité mon

carnet de voyage « New Orleans Sojourn ». Depuis j’ai affiné ma plume

au gré des projets. En 2022, Avec « More Love Live More » avec les Éditions Ex

Æquo , je me suis plongé dans l’histoire d’un couple qui a été la clef de voûte

d’une révolution pour la paix au nom de l’amour. »

https://jeremiegarcin.squarespace.com

Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le 10 novembre entre 17 et 19h aura lieu son vernissage. L’auteur sera également présent dans la bibliothèque pour vendre et signer des exemplaires de son roman illustré « More Love Live More » sorti récemment.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Jérémie Garcin illustrations de Jérémie Garcin