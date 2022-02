Invitation au voyage Eglise Saint Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Invitation au voyage Eglise Saint Hermeland, 8 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-08

Horaire : 20:30

Gratuit : non Tout public Rencontre Ensembles vocaux féminins / Ensemble musique de chambre. D’une cancione (chanson) de Juan Vasquez, compositeur de la Renaissance espagnole à une chanson populaire espagnole de Manuel de Falla pour alto et piano ou une chanson sur un rythme d’habanera (danse cubaine) du compositeur basque espagnol Javier Busto (1949…) en passant par un chant traditionnel irlandais ou croate, voilà le voyage que vous proposent les ensembles Acanthe et Coïncidence accompagnés des ensembles de musique de chambre de la Maison des Arts.Embarquez ! Avec l’ensemble de musique de chambre, direction Myriam Rouxel et Gilles Bouras.L’ensemble Coïncidence, ensemble féminin de la Maison des Arts, direction Gabrielle Lecomte.L’ensemble Acanthe, ensemble féminin de l’école municipale de musique et de danse de Rezé, direction Gabrielle Lecomte. Eglise Saint Hermeland adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Eglise Saint Hermeland Adresse Place de l'Abbé Cherel Ville Saint-Herblain Age maximum Tout public lieuville Eglise Saint Hermeland Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Eglise Saint Hermeland Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Invitation au voyage Eglise Saint Hermeland 2022-03-08 was last modified: by Invitation au voyage Eglise Saint Hermeland Eglise Saint Hermeland 8 mars 2022 Eglise Saint Hermeland Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique