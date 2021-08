Olmet Olmet Olmet, Puy-de-Dôme Invitation au Rêve – Récital piano-violoncelle Olmet Olmet Catégories d’évènement: Olmet

Puy-de-Dôme

Invitation au Rêve – Récital piano-violoncelle Olmet, 14 août 2021, Olmet. Invitation au Rêve – Récital piano-violoncelle 2021-08-14 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-14 20:00:00 20:00:00

Olmet Puy-de-Dôme Olmet EUR 15 Récital d’Agnès Neboit, pianiste et Gilles Saugny-Pautrat, violoncelliste.

Au programme Saint-Saëns, Bach, Dvorak, Vivaldi, Massenet, Fauré. elisabeth.hugueville@orange.fr +33 4 73 72 66 05 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Olmet, Puy-de-Dôme Autres Lieu Olmet Adresse Ville Olmet lieuville 45.71004#3.66082