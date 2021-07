Calais Cité de la Dentelle et de la Mode Calais, Pas-de-Calais Invitation à Richard – Buddy – Di Rosa Cité de la Dentelle et de la Mode Calais Catégories d’évènement: Calais

le samedi 18 septembre à 15:30

Originaire de Sète, Richard Di Rosa est dès l’adolescence passionné par le modélisme. Il détourne les maquettes du commerce et les met en situation dans des dioramas. Il modèle les personnages dessinés par son frère Hervé, et devient par la pratique, sculpteur. Il crée un univers plastique qu’il baptise Dirosaland. Surnommé « Buddy » en référence à Buddy Holly, passionné de rock, pratiquant le piano et la batterie, il fonde, en 1978, le groupe Les Démodés avec Ketty Brindel et Robert Combas. Ses créations « diromythologiques » comme il en parle, et ses personnages tout en rondeurs séduisent un large public. Pour les Journées du Patrimoine, la Cité de la dentelle et de la mode vous propose une rencontre et un temps d’échanges avec cet artiste de la figuration libre au cœur de l’exposition et dans l’auditorium du musée.

Accès libre (dans la limite des places disponibles)

Cité de la Dentelle et de la Mode 135 quai du Commerce – 62100 Calais

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00

