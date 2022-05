Invitation à peindre la nature avec la Pépinière des Arts Parc André Malraux, 4 juin 2022, Châtillon.

La Pépinière des Arts invite tous les châtillonnais qui le souhaitent à nous rejoindre les 4 et 5 juin prochains, dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins 2022 ». Nous vous accueillerons le samedi 4 juin au parc André Malraux et le dimanche 5 juin au parc des Sarments, de 14 à 17 heures. Après une pause imposée par la pandémie c’est avec grand plaisir que nous reprenons notre tradition d’aller peindre sur le motif. Artistes confirmés ou débutants nous croquons, dessinons, peignons, dans les techniques de notre choix, la nature ou même tout autre sujet. Les enseignants présents se tiennent à disposition des visiteurs et des participants pour les renseigner et les conseiller. Au cours de ces journées vous pourrez vous renseigner sur nos activités et vous inscrire pour la prochaine saison 2022-23. La Pépinière des Arts dispense des cours pour adulte de dessin, aquarelle, acrylique, huile pastel sec. Elle organise en partenariat avec le Service culturel de la ville l’exposition des travaux de ses adhérents. Elle anime des ateliers de modèles vivants et d’application des cours ainsi que des sorties culturelles. PEPINIERE DES ARTS 9 bis rue Jean Macé 92320 Châtillon (Derrière le conservatoire de musique) Téléphone : 06 70 26 48 33 – Courriel : [[pepinieredesarts@orange.fr](mailto:pepinieredesarts@orange.fr)](mailto:pepinieredesarts@orange.fr) Site : [[https://pepinieredesarts.wordpress.com/](https://pepinieredesarts.wordpress.com/)](https://pepinieredesarts.wordpress.com/) “Invitation à peindre avec la Pépinière” également le dimanche 5 juin 2022 à 13h Tout public : Parc André Malraux 54 avenue de la Division Leclerc Entrée libre

Rencontre avec des artistes de la Pépinière des Arts pour dessiner et croquer ensemble la nature.

Parc André Malraux 54 avenue de la Division Leclerc 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine



