Venez vous ressourcer dans ce parc floral en terrasse qui remplira vos sens. De multiples espèces végétales où se mèlent couleurs, formes et senteurs. Vous ferez connaissance avec Philippe dit Ulysse et ses créations visuelles et sonores. Découvrez des artistes invités pour vous séduire dans l’esprit Land Art, un espace galerie et l’infini au bout du regard. Rendez-vous au Jardin du Mas de T’aî 305 chemin de chaillas près du hameau de Perbost 07110 Rocher

Explorez ce parc floral en terrasse qui remplira vos sens. Découvrez des artistes invités pour vous séduire dans l’esprit Land Art, un espace galerie et l’infini au bout du regard. Mas de t’aî à rocher 305 chemin de challias 07110 Rocher Rocher Ardèche

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

