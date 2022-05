Invitation à l’œuvre Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Invitation à l’œuvre Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage, 14 mai 2022, Versailles. Invitation à l’œuvre

du samedi 14 mai au dimanche 10 juillet à Potager du Roi, Ecole nationale supérieure de paysage

Accompagnée par le collectif Coloco et leurs invités, cette dynamique collective et conviviale vise à établir de nouveaux liens entre les vivants, humains et non humains, pour former une œuvre vivante : “Le Potager des autres”

Tarif unique d’entrée au Potager du Roi pendant la Bap! : 4 €

Le “Potager des Autres” s’inscrit dans le principe d’invitation à l’œuvre. Tous les week-ends, la construction du jardin sera ouverte à tous les visiteurs. Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 5 rue du Maréchal Joffre, Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T14:30:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T14:30:00 2022-05-29T19:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T14:30:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T14:30:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T14:30:00 2022-06-26T19:00:00;2022-07-02T14:30:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T14:30:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-09T14:30:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T14:30:00 2022-07-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Adresse 5 rue du Maréchal Joffre, Versailles Ville Versailles lieuville Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Departement Yvelines

Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Invitation à l’œuvre Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 2022-05-14 was last modified: by Invitation à l’œuvre Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage Potager du Roi,Ecole nationale supérieure de paysage 14 mai 2022 École nationale supérieure de paysage Versailles Potager du Roi Versailles

Versailles Yvelines