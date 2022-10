Invitation à l’art pariétal au Préhisto Dino parc Lacave Lacave Catégories d’évènement: Lacave

2022-10-25 14:00:00 – 2022-10-27 17:00:00

Lot Lacave Venez percer les secrets de l’art pariétal. Ce sera l’occasion de faire resurgir le Cro-Magnon qui sommeille en vous. Munis de charbon de bois et de pigments naturels, les enfants pourront réaliser une œuvre avec les techniques de nos ancêtres, en s’inspirant de célèbres peintures rupestres et, en plus, ils emporteront leur réalisation à l’issue de l’ activité. Ouvert à tous dès l’âge de 4 ans.

Inscription recommandée. +33 5 65 32 28 28 ©Préhisto-Dino Parc

