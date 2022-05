Invitation à la ferme : animations autour de la traite Magny-le-Désert Magny-le-Désert Catégories d’évènement: Magny-le-Désert

Orne

Invitation à la ferme : animations autour de la traite Magny-le-Désert, 1 juin 2022, Magny-le-Désert. Invitation à la ferme : animations autour de la traite Magny-le-Désert

2022-06-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-01 18:30:00 18:30:00

Magny-le-Désert Orne Magny-le-Désert dans le cadre du réseau des fermiers bio, une animation découverte de la traite est organisée nvisite de la ferme, traite, vidéo explicative, concours de dessins

