Invitation à la déambulation et à la flânerie au Jardin Phil O’ Vent Le Jardin Phil O’ Vent Landas, samedi 1 juin 2024.

Invitation à la déambulation et à la flânerie au Jardin Phil O’ Vent Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Le Jardin Phil O’ Vent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

C’est un jardin d’agrément à caractère ornemental, réalisé au coup de coeur par des jardiniers amateurs et passionnés.

Les hydrangeas et les rosiers se côtoient avec fierté, entourés d’un écrin de fleurs vivaces, annuelles et bisanuelles. Comme nous, ils aiment la compagnie…

Le jardin est un lieu de convivialité, d’échanges, de partage et favorise de belles rencontres.

Le Jardin Phil O’ Vent 1325 Rue du Quesne 59310 LANDAS Landas 59310 Nord Hauts-de-France

©Danièle BOURET