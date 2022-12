Invisible(s) Le 6b, 6 janvier 2023, Saint-Denis. Du vendredi 06 janvier 2023 au dimanche 08 janvier 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. gratuit Exposition gratuite et ouverte à tou·tes.

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H ↝ Gare de Saint-Denis

Ligne 13 ↝ Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 ↝ Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 ↝ Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place. Pas de parking voiture. Du 6 au 8 janvier, l’exposition collective « Invisible(s) » s’installe au 6b. Elle est présentée par des étudiants en dernière année du Master Photographie de l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière à travers des installations singulières. Au début, le constat d’une présence. Perceptible et pourtant insaisissable, elle se dérobe, agit dans l’ombre, échappe à nos sens. Bien que paraissant familière, elle reste inconnue. Nous partons à sa recherche dans une tentative de l’intercepter.C’est le récit de l’absence qui, fugace, traverse les paysages, occupe des habitats éphémères, laisse une trace à peine décelable. C’est aussi une rencontre au-delà de la réalité, un pas dans l’imaginaire généré par un fantasme rêvé ou un souvenir vaniteux. Mais c’est avant tout une question de regard. C’est l’image qui dévoile.Du 6 au 8 janvier, l’exposition collective « Invisible(s) » s’installe au 6b. Elle est présentée par des étudiants en dernière année du Master Photographie de l’École Nationale Supérieure Louis-Lumière à travers des installations singulières. VERNISSAGE JEUDI 5 JANVIER à partir de 18h

Gratuit sur inscription : https://www.ens-louis-lumiere.fr/…/vernissage… Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://fb.me/e/65tLbVpxN https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis

