du mardi 29 mars au vendredi 29 avril

Une goutte d’eau du Léman, si transparente soit-elle, dès lors qu’on l’agrandit au microscope, révèle une vie intense, souvent d’une incroyable beauté. C’est à ce monde invisible de infiniment petit que donne accès cette exposition. Ainsi, lorsque par inadvertance, on « boit la tasse » au cours d’une baignade, c’est un monde entier que l’on avale.

Découvrez la vie qui se cachent dans une goutte d'eau du Léman. Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève

