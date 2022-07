Invisible Stream Marseille 1er Arrondissement, 3 septembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Invisible Stream

2022-09-03 20:30:00 – 2022-09-03

10 25 Pour cette création musicale, le jazzman Raphaël Imbert invite sur scène le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, rejoint par Pierre-François Blanchard au piano et Sonny Troupé aux percussions.



Un métissage artistique qui incarne à merveille l’idée de coréalisation du monde qu’entend véhiculer ce spectacle, une corrélation qui nous unit sensiblement, aussi imperceptible soit-elle parfois. Voilà l’enjeu majeur du spectacle : ne plus parler de vivre ensemble, mais le vivre, simplement.



Pour cette création musicale, le jazzman Raphaël Imbert invite sur scène Jean-Guihen Queyras, rejoint par Pierre-François Blanchard et Sonny Troupé. Rendez-vous le 3 septembre.

