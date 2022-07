Invisible | Quatuor Zaïde, 16 novembre 2022, .

Invisible | Quatuor Zaïde



2022-11-16 20:00:00 – 2022-11-16

5.5 EUR Connues pour leur vivacité, les musiciennes du Quatuor Zaïde réunissent quatre personnalités emblématiques du romantisme allemand, liés par l’amour, l’amitié, les filiations : Fanny et Felix Mendelssohn, Clara et Robert Schumann.

Felix fut l’un des plus ardents défenseurs des partitions de Robert, qui lui-même participa aux aventures de son contemporain. Leurs parentés musicales éclatent au grand jour dans ce récital qui allie une courte pièce du premier, Capriccio, et le magnifique Deuxième quatuor du second. Mais les musiciennes s’attachent aussi à redonner leur place légitime aux créatrices avec qui les deux hommes ont vécu, trop souvent considérées comme des « accompagnatrices»: Fanny se révèle aussi inventive et audacieuse que son frère dans son Quatuor en mi bémol majeur. Et si Clara est connue comme l’interprète virtuose des œuvres de son époux, la transcription pour quatuor à cordes de ses Variations op. 20 témoigne d’un don éblouissant sous-estimé.

