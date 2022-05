… Invisible pour les yeux Cité internationale des arts, 3 mai 2022, Paris.

… Invisible pour les yeux

du mardi 3 mai au mercredi 25 mai à Cité internationale des arts

Une énergie vitale émane des œuvres de Rachid Boukharta, qui mêlent influences occidentales, orientales et références aux arts de l’Islam. Animées par des couleurs intenses, ses dessins invitent dans un univers à la fois onirique et réel, intimiste et universel, à la frontière de l’espace réel et des mondes alternatifs, entre suggestions végétales, sexuelles et structures abstraites. Rachid Boukharta (France, né en 1988) est en résidence par le biais du programme « TRAME » de la Cité internationale des arts. Cette exposition est organisée dans le cadre de l’édition 2022 du salon Drawing Now Art Fair.

Entrée libre

Une exposition de Rachid Boukharta

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de ville, 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris



