Paris le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille Paris Invisible le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille Paris Catégorie d’évènement: Paris

Invisible le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille, 25 novembre 2021, Paris. Invisible

du jeudi 25 novembre au mercredi 15 décembre à le 100 100, rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille

Alexander est seul. De son appartement à son boulot, il nage dans la foule comme une enclume dans un bocal. Il dort dans sa baignoire, se rince la bouche au champagne et défroisse son courrier au fer à repasser. Mais à force de jouer aux échecs contre lui-même, c’est le naufrage ! Son coupe-papier le menace, des yeux, des bouches surgissent sur les murs de sa maison ! Un matin, une ombre maligne apparaît derrière lui… Sous la pression de l’individualisme contemporain, menotté à sa propre misanthropie, l’esprit d’Alexander se révolte et prend corps sur scène. L’irréel se matérialise sous les yeux du spectateur, le trouble s’installe, Alexander frôle le vertige. Rêve ou cauchemar, folie furieuse ou planche de salut ? Au lieu de crier au loup, il devrait y réfléchir à deux fois avant d’engager le fer contre des ombres mouvantes…

10€-12€-14€

Tonnerre de Singe ! – Thibaut Garçon le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille 100 rue de charenton 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:30:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:30:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:30:00;2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T21:30:00;2021-12-02T20:30:00 2021-12-02T21:30:00;2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T21:30:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T21:30:00;2021-12-07T20:30:00 2021-12-07T21:30:00;2021-12-08T20:30:00 2021-12-08T21:30:00;2021-12-09T20:30:00 2021-12-09T21:30:00;2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T21:30:00;2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille Adresse 100 rue de charenton 75012 Paris Ville Paris lieuville le 100 100,rue de Charenton 75012 Paris// Métro Gare de lyon ou Ledru rollin ou Bastille Paris