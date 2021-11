Belfort Belfort Belfort, Territoire de Belfort INVISIBLE LANDS Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

INVISIBLE LANDS Belfort, 15 février 2022, Belfort. INVISIBLE LANDS La coopérative 1 Rue Louis Parisot

2022-02-15 – 2022-02-15 La coopérative 1 Rue Louis Parisot

Belfort Territoire-de-Belfort 5 14 EUR CIE LIVSMEDLET (FIN)

Réservation auprès du Grrranit – Scène Nationale au 03 84 58 67 67 ou sur https://www.grrranit.eu/ Des flots de gens marchant sur la colline d’un dos courbé. Une famille perdue dans une montagne de genoux, traquée par un hélicoptère de la taille d’une boîte d’allumettes. Une embarcation de fortune, ballottée sur les remous d’un ventre peint en bleu… Avec « Invisible Lands », la chorégraphe suédoise Sandrina Lindgren et le marionnettiste israélien Ishmael Falke jouent du rapport d’échelle entre leurs corps et des figurines miniatures pour questionner le traitement médiatique du drame des migrants. Merci de respecter l’âge minimum de 10 ANS par respect pour les artistes. CIE LIVSMEDLET (FIN)

Lieu Belfort Adresse La coopérative 1 Rue Louis Parisot Ville Belfort