Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Grand jeu d’enquête, à la recherche de l’objet perdu ! Léonie Gardeau, fondatrice du musée en 1939, a collecté les objets qui constituent les collections que vous pouvez découvrir au 1er étage de la Mairie de Villefranche-de-Lonchat. De nombreux dons sont venus les compléter, mais dans les récents inventaires, nous avons retrouvé le message suivant : _« Mes amis, vu le nombre impressionnant d’objets dans les collections du musée, il m’a été impossible de retrouver un objet d’une très grande valeur culturelle ! Je l’ai cherché partout, dans toutes les maisons, demandé à tous les habitants… mais rien !_ _Si vous trouvez ce message, c’est que je ne l’ai pas retrouvé avant mon départ ! C’est à vous, maintenant de mener l’enquête_ ! Signé : Léonie Gardeau ».

Réservation obligatoire. Limité à 25 personnes. Jeu de piste réservé aux 14-99 ans.

