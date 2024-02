INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE Square Thibaud La Bernerie-en-Retz, samedi 2 mars 2024.

Égalité, sobriété, biodiversité, la Bernerie en 2030 – ​Inventons nos vies bas carbone

Cet évènement aura lieu du 28 février au 2 mars « égalité, sobriété, biodiversité, la Bernerie en 2030 » et est organisé par la mairie de La Bernerie à la Maison Magrès.

Il s’agit d’un évènement global, mais avec plusieurs interventions clés, spectacle, conférences et atelier…

​Aujourd’hui la réalité nous rattrape et nous n’avons plus le choix de réduire notre empreinte carbone. Mais comment y arriver ? La mairie de la Bernerie propose un atelier Inventons nos vies bas carbone , une manière ludique pour inviter les participants à réfléchir à leur empreinte carbone sans les faire culpabiliser. Une prise de conscience qui peut donner envie de changer quelques habitudes.

Un atelier de 2h gratuit, sur inscription, ouvert à tous, que vous soyez déjà sensibilisés ou que le sujet du développement durable vous dépasse totalement !

L’atelier sera animé par l’association l’Eau Posée, basée à Rouans. Il propose des réponses à partir d’un dispositif original, visuel, intuitif et low-tech. Ce temps fort en groupe nous amène à construire des solutions et des imaginaires positifs. Les cartes, intuitives et visuelles, permettent en peu de temps de découvrir les ordres de grandeur liés aux réalités du quotidien (alimentation, transport, logement…). Cet atelier nous montre que nous pouvons vivre mieux en répondant à l’urgence climatique. Il nous aide à comprendre pour agir efficacement et nous amène à changer de regard sur ce qui compte vraiment.

Gratuit, sur inscription.

Renseignements et inscriptions : thomas.drapeaud@mairie-labernerie.fr



En savoir plus sur l’atelier : https://www.nosviesbascarbone.org/

Cécouvrez ici les événements proposés par La Bernerie en Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 12:00:00

Square Thibaud Maison Magrès

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

L’événement INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire