centre culturel, le vendredi 26 novembre à 19:00

Un atelier-jeu animé par Loiret Nature Environnement dans le cadre de la convention signée avec Semoy ” Objectif Climat 2030″ [Programme/information](https://www.ville-semoy.fr/objectif-climat-2030/)

accès libre et pass sanitaire obligatoire

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T21:00:00

