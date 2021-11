Inventions Parc de la Villette, 23 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 au 28 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 19h à 20h

et samedi de 17h à 18h

et dimanche de 11h à 12h

payant

Cantates et partita de Bach, danse et poésie fusionnent pour transformer l’architecture d’un lieu singulier. Une expérience envoûtante.

La musique de Bach leur est entrée dans la peau, jusqu’à faire partie de leur ADN. María Muñoz et Pep Ramis mènent un projet autour du compositeur allemand qui va crescendo. Après avoir enchanté les Variations Goldberg et le Clavier bien tempéré – en créant le sublime solo interprété par Maria Muñoz – les voici avec leur « projet Bach n° III », plus ambitieux que jamais. À chaque escale, Inventions forge différemment la fusion entre danse et poésie, si caractéristique de leur imaginaire. Dans un espace architectural romanesque qui devient acteur spectaculaire à son tour, se croisent danseurs, chanteurs lyriques et un quatuor à cordes. Tissant les fils d’un univers où l’esprit shakespearien croise des ambiances chorégraphiques entre Anne Teresa De Keersmaeker et Pina Bausch, ils font naître des images et ambiances inoubliables. Du grand art.

Spectacles -> Danse

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (544m) 7 : Corentin Cariou (605m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Date complète :

