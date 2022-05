INVENTIO Bessan, 4 juin 2022, Bessan.

INVENTIO Bessan

2022-06-04 17:00:00 – 2022-06-04 20:00:00

Bessan Hérault Bessan

Les 4 et 5 Juin, Bessan vivra au rythme d’Inventio, le premier rendez-vous alliant œnotourisme et patrimoine !

À travers le patrimoine historique, un parcours de découverte de l’art de vivre bessanais sera proposé.

Au programme, la découverte des plus beaux hôtels particuliers à l’architecture riche d’histoire. Guidés par un guide conférencier, les participants chemineront de cour en cour, ponctuées de haltes de dégustations autour du vin et de la gastronomie. Il sera ainsi possible de découvrir ce qui ce cache derrière les cuvées spéciales de la cave coopérative ainsi que les assortiments du terroir préparés avec soin par les producteurs locaux.

Une parenthèse de plaisir et de partage autour du patrimoine !

+33 6 46 55 66 39

