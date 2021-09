Barles Barles Alpes-de-Haute-Provence, Barles INVENTERRE 2021 : Sortie Découverte “Des arbres devenus minéraux !” Barles Barles Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barles

INVENTERRE 2021 : Sortie Découverte “Des arbres devenus minéraux !” Barles, 3 octobre 2021, Barles. INVENTERRE 2021 : Sortie Découverte “Des arbres devenus minéraux !” 2021-10-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-03

Barles Alpes de Haute-Provence Barles Avec Myette Guiomar, géologue. +33 4 92 36 62 62 dernière mise à jour : 2021-09-10 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barles Autres Lieu Barles Adresse Ville Barles lieuville 44.24157#6.26158