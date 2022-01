Inventer – fabriquer des décors Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Inventer – fabriquer des décors Les Houches, 26 janvier 2022, Les Houches. Inventer – fabriquer des décors Rue du Mont Blanc Bibliothèque aux Houches Les Houches

2022-01-26 13:30:00 – 2022-01-26 15:30:00 Rue du Mont Blanc Bibliothèque aux Houches

Les Houches Haute-Savoie Les Houches Atelier créatif : venez inventer, fabriquer des décors d’après les autrices et auteurs invité.e.s à la 3ème édition du festival jeunesse de la Vallée de Chamonix biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 54 65 08 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/ Rue du Mont Blanc Bibliothèque aux Houches Les Houches

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Rue du Mont Blanc Bibliothèque aux Houches Ville Les Houches lieuville Rue du Mont Blanc Bibliothèque aux Houches Les Houches

Les Houches Les Houches https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/