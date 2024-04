« Invente ton sport ! » avec Adèle Tariel Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières, mercredi 10 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T16:30:00+02:00 – 2024-07-10T18:00:00+02:00

Invente ton sport à partir de l’album « Petite encyclopédie des sports inconnus » d’Adèle Tariel, inventaire loufoque de 20 sports… presque vrais !

Invente et illustre ton propre sport, ses règles, ses accessoires… animé par Adèle Tariel. Sur inscription. De 7 à 10 ans.

Médiathèque Voyelles 2 place Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est http://www.mediatheque-voyelles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.26.94.40 »}] La médiathèque Voyelles, qui est l’équipement central du réseau des bibliothèques de Charleville-Mézières, est installée dans les bâtiments de l’ancien couvent des Sépulcrines, fondé au XVIIe siècle, locaux restaurés et agrandis en 2008 par l’architecte Daniel Rubin. La médiathèque conserve des collections très anciennes, du Moyen Âge au XIXe siècle, et des fonds spécialisés, notamment sur Rimbaud et les Ardennes. Elle propose des collections imprimées et audiovisuelles dans tous les domaines et pour tous les publics. Elle dispose d’une salle multimédia, ainsi que d’une salle de spectacle. Ouverture : le mardi, le jeudi et le vendredi de 13h à 18h et le mercredi et le samedi de 10h à 18h.

©Gwenaelle Doumont / Adèle Tariel / Frimousse Eds