« Invente ton sport ! » avec Adèle Tariel Culture & Sport en Grand Est Mercredi 10 juillet, 14h00 Médiathèque Ronde-Couture Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T15:30:00+02:00

Fin : 2024-07-10T14:00:00+02:00 – 2024-07-10T15:30:00+02:00

Invente ton sport à partir de l’album « Petite encyclopédie des sports inconnus » d’Adèle Tariel, inventaire loufoque de 20 sports… presque vrais !

Invente et illustre ton propre sport, ses règles, ses accessoires… animé par Adèle Tariel. Sur inscription. De 7 à 10 ans.

Médiathèque Ronde-Couture 8 rue Ferroul, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 26 94 50 https://mediatheques.ardenne-metropole.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.26.94.50 »}] Médiathèque de proximité, située au coeur du quartier de la Ronde-Couture.

Vous trouverez au rez-de-chaussée un espace adulte où tous les différents types de supports vous sont proposés :

Un hall d’accueil avec des tables de présentations thématiques et des nouveautés, ainsi qu’une sélection de livres faciles à lire, un espace presse couplé à une salle de travail, un espace musique/cinéma et bandes dessinées, un espace multimédia.

À l’étage, vous trouverez un espace jeunesse dédié au moins de 14 ans vous proposant tous les genres de documents :

albums pour petits et grands, bandes dessinées, premiers romans pour découvrir la lecture, romans pour les plus grands et les adolescents, documentaires, livres à écouter, poésie et contes, magazines.

