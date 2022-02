Invente ton personnage hybride en ombre chinoise Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Saint-Germain-lès-Arpajon Catégories d’évènement: Essonne

Saint-Germain-lès-Arpajon

Invente ton personnage hybride en ombre chinoise Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges, 9 mars 2022, Saint-Germain-lès-Arpajon. Invente ton personnage hybride en ombre chinoise

Salon du livre jeunesse, Espace Olympe-de-Gouges, le mercredi 9 mars à 10:00

Dans une cloche détourée par tes soins et après avoir pioché le nom d’un animal, imagine ton personnage mi-homme mi-bête. Celui-ci sera réalisé en papier découpé et quelques détails viendront s’ajouter aux crayons de couleurs. Puis, il s’agira de créer autour de lui tout un décor empreint d’étrange et de curiosités! [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/personnage-hybride-ombre-chinoise/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/personnage-hybride-ombre-chinoise/)

Gratuit sur inscription

Atelier par Delphine Jacquot, autrice-illustratrice Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges rue René Dècle 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Chanteloup Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Saint-Germain-lès-Arpajon Autres Lieu Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Adresse rue René Dècle 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon Ville Saint-Germain-lès-Arpajon lieuville Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Saint-Germain-lès-Arpajon Departement Essonne

Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-les-arpajon/

Invente ton personnage hybride en ombre chinoise Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges 2022-03-09 was last modified: by Invente ton personnage hybride en ombre chinoise Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges 9 mars 2022 Espace Olympe-de-Gouges Saint-Germain-lès-Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Salon du livre jeunesse

Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne