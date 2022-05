Inventaires papillons de nuit Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Participez à cette sortie à la découverte des papillons de nuit et initiation à leur reconnaissance ! L’Atlas de la biodiversité met en place différentes sorties pour découvrir et recenser la biodiversité du territoire de la communauté de communes Côte d’Emeraude. C’est au tour des papillons de nuit d’être observés lors d’inventaires réalisés par le GRETIA, partenaire de l’Atlas ! Rendez-vous : sur le parking de l’étang (accès par la rue du Moulin Neuf, depuis la D114)

