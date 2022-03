Inventaire participatif : Reconnaître les différentes espèces du quartier Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort Deux-Sèvres EUR La ville de Niort en collaboration avec Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) et le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres organise différentes animations pour les habitants. Ces derniers pourront participer à l’inventaire des trois espèces principales présentes sur leur quartier : oiseaux, papillons et orchidées. Date des animations :

– 26 mars, 9h-12h : “Reconnaître les oiseaux des jardins”

-14 mai, 14h-17h : “Reconnaître les papillons”

