Inventaire participatif des mares Saint-Arnoult, samedi 28 septembre 2024.

Inventaire participatif des mares Saint-Arnoult Seine-Maritime

Qu’elles soient communales, privées, petites ou grandes, les mares sont des composantes essentielles des paysages et sont présentes sur tout le territoire du Parc. Autrefois seul point d’accès à l’eau pour la population, les mares ont aujourd’hui perdu cet usage mais constituent des réservoirs de biodiversité animale et végétale très riches.

Venez participer à un recensement des mares sur la commune de Saint-Arnoult. Déambulez dans la commune à la recherche des mares, ces milieux humides aujourd’hui en voie de disparition. Vous apprendrez à déterminer l’état de santé d’une mare et découvrirez les espèces animales et végétales qui vivent autour d’elle. Ce sera également l’occasion de repartir avec des conseils sur la gestion de ces milieux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 14:00:00

fin : 2024-09-28 17:00:00

Saint-Arnoult 76490 Seine-Maritime Normandie

