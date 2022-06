Inventaire participatif « Chirofaune et flore des milieux humides » à Chaalis Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Catégories d’évènement: Fontaine-Chaalis

Oise

Inventaire participatif « Chirofaune et flore des milieux humides » à Chaalis Fontaine-Chaalis, 1 juillet 2022, Fontaine-Chaalis. Inventaire participatif « Chirofaune et flore des milieux humides » à Chaalis

Fontaine-Chaalis Oise

2022-07-01 17:30:00 – 2022-07-01 21:30:00 Fontaine-Chaalis

Oise Fontaine-Chaalis 0 0 Le temps d’une soirée, partez à la découverte des plantes sauvages et des chauves-souris qui peuplent les milieux humides sur un site exceptionnel, le parc de l’Abbaye Royale de Chaalis. Vous serez initiés à l’identification de la flore et des chauves-souris. Prenez votre pique-nique et habillez-vous chaudement ! – 17h30 – 19h00 : découverte de la flore et initiation à la botanique,

– 19h00 – 20h00 : pique-nique partagé (apporter son repas),

– 20h00 – 21h30 : découverte et inventaire des chauves-souris, Le temps d’une soirée, partez à la découverte des plantes sauvages et des chauves-souris qui peuplent les milieux humides sur un site exceptionnel, le parc de l’Abbaye Royale de Chaalis. Vous serez initiés à l’identification de la flore et des chauves-souris. Prenez votre pique-nique et habillez-vous chaudement ! – 17h30 – 19h00 : découverte de la flore et initiation à la botanique,

– 19h00 – 20h00 : pique-nique partagé (apporter son repas),

– 20h00 – 21h30 : découverte et inventaire des chauves-souris, http://www.cpie60.fr/cpie/Content.aspx?ID=214376 Le temps d’une soirée, partez à la découverte des plantes sauvages et des chauves-souris qui peuplent les milieux humides sur un site exceptionnel, le parc de l’Abbaye Royale de Chaalis. Vous serez initiés à l’identification de la flore et des chauves-souris. Prenez votre pique-nique et habillez-vous chaudement ! – 17h30 – 19h00 : découverte de la flore et initiation à la botanique,

– 19h00 – 20h00 : pique-nique partagé (apporter son repas),

– 20h00 – 21h30 : découverte et inventaire des chauves-souris, CPIE

Fontaine-Chaalis

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-Chaalis, Oise Other Lieu Fontaine-Chaalis Adresse Fontaine-Chaalis Oise Ville Fontaine-Chaalis lieuville Fontaine-Chaalis Departement Oise

Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-chaalis/

Inventaire participatif « Chirofaune et flore des milieux humides » à Chaalis Fontaine-Chaalis 2022-07-01 was last modified: by Inventaire participatif « Chirofaune et flore des milieux humides » à Chaalis Fontaine-Chaalis Fontaine-Chaalis 1 juillet 2022 Fontaine-Chaalis Oise

Fontaine-Chaalis Oise