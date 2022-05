INVENTAIRE PARTAGÉ : “RACONTONS-NOUS ASPIRAN” Aspiran, 8 juillet 2022, Aspiran.

INVENTAIRE PARTAGÉ : “RACONTONS-NOUS ASPIRAN” Aspiran

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08

Aspiran Hérault Aspiran

A l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité d’Aspiran, l’inventaire partagé est un projet participatif qui vise à répertorier les connaissances (sur le patrimoine et l’histoire de la commune) pour produire un récit collectif. Entre l’automne 2020 et le printemps 2022, malgré les conditions sanitaires complexes, des temps collectifs et des rencontres individuelles ont pu être menés. Un projet avec une classe de CM2 de l’école Jean de la Fontaine a également permis de récolter les perceptions des jeunes sur leur village, avec la complicité de Sabrina Chézeau, comédienne et conteuse, et de Lucile Corbeille, photographe.

À 18h30, place du Peyrou, restitution de l’inventaire partagé et remise du carnet aux habitants et à 19h45, remise officielle du carnet du patrimoine « Racontons-nous Aspiran ». Une table sera dressée pour poursuivre la soirée au café de la poste.

Apportez votre repas ou réservez un plat : tarif 12 € (réservation au café de la poste : 04 67 96 24 89).

A l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité d’Aspiran, l’inventaire partagé est un projet participatif qui vise à répertorier les connaissances (sur le patrimoine et l’histoire de la commune) pour produire un récit collectif.

+33 4 67 96 23 86

A l’initiative du service Patrimoine de la Communauté de communes du Clermontais, et mené en partenariat avec la municipalité d’Aspiran, l’inventaire partagé est un projet participatif qui vise à répertorier les connaissances (sur le patrimoine et l’histoire de la commune) pour produire un récit collectif. Entre l’automne 2020 et le printemps 2022, malgré les conditions sanitaires complexes, des temps collectifs et des rencontres individuelles ont pu être menés. Un projet avec une classe de CM2 de l’école Jean de la Fontaine a également permis de récolter les perceptions des jeunes sur leur village, avec la complicité de Sabrina Chézeau, comédienne et conteuse, et de Lucile Corbeille, photographe.

À 18h30, place du Peyrou, restitution de l’inventaire partagé et remise du carnet aux habitants et à 19h45, remise officielle du carnet du patrimoine « Racontons-nous Aspiran ». Une table sera dressée pour poursuivre la soirée au café de la poste.

Apportez votre repas ou réservez un plat : tarif 12 € (réservation au café de la poste : 04 67 96 24 89).

Aspiran

dernière mise à jour : 2022-05-08 par OT DU CLERMONTAIS Hérault TourismeHérault Tourisme