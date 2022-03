Inventaire du patrimoine des bourgs du Perche Sarthois : conférence à Torcé-en-Vallée le 8 avril Église Notre-Dame Torcé-en-Vallée Catégories d’évènement: Sarthe

Église Notre-Dame, le vendredi 8 avril à 18:30

Une conférence de restitution de cet inventaire, organisée par le Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois en partenariat avec le service de l’inventaire général du patrimoine de la Région des Pays de la Loire et la commune vous est proposée le vendredi 8 avril 2022, à 18h30. Elle sera animée par Camille Dewancker, chargée de mission Inventaire du Patrimoine au Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

Renseignements auprès du Perche sarthois 02 43 60 72 77

Torcé-en-Vallée est le onzième bourg étudié sur les douze compris dans l’inventaire du patrimoine des bourgs du Perche sarthois, mené en partenariat avec le Pays du Perche sarthois et la Région. Église Notre-Dame place de l’église, 72110 Torcé-en-Vallée Torcé-en-Vallée Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:30:00 2022-04-08T19:30:00

