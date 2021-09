Mauges-sur-Loire Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges et visite commentée du bourg Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

le samedi 18 septembre à 16:00

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de Botz-en-Mauges (commune déléguée de Mauges-sur-Loire), le résultat de l’inventaire sera présenté dans la salle communale (25 rue de la Croix-Baron) puis sera complété par une visite des édifices remarquables du bourg (mairie, église, usine de tarares).

Entrée libre – réservation conseillée. Passe sanitaire obligatoire.

Botz-en-Mauges (Mauges-sur-Loire) 25 rue de la Croix-Baron Botz-en-Mauges 49110 Mauges-sur-Loire

