Inventaire du patrimoine baroque Tarbes-Lourdes-Pyrénées Tarbes Catégories d'évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Inventaire du patrimoine baroque Tarbes-Lourdes-Pyrénées 2021-11-06 14:30:00 – 2021-11-06 TARBES Quai de l'Adour

Tarbes Hautes-Pyrénées La Société Académique des Hautes-Pyrénées vous présente les résultats de l’Inventaire du patrimoine baroque réalisé en 2020 et 2021 sur le territoire de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. sahp65@laposte.net dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Quai de l'Adour Ville Tarbes lieuville 43.23366#0.08651