EUR Dans le cadre du Festival Au fil du Thouet , le musée Henri Barré invite Vanessa JOUSSEAUME à exposer son œuvre “L’inventaire du monde à perdre”, dans le jardin du musée. Face au réchauffement climatique, Face à la perte de la biodiversité, Face à la disparition du vivant, Face à l’apocalypse ordinaire, quotidienne, Face à l’incertitude d’un futur possible, Que va t’il nous rester ?

Cette exposition, dystopie du temps présent, nous invitera à y réfléchir. Puisqu’il paraîtrait qu’il n’y a plus rien à faire…

Ou presque. Cette exposition, bien plus poétique que scientifique, se questionnera néanmoins sur la place de l’homme, acteur de l’hécatombe.

Programme détaillé disponible en juin 2022

L'artiste vous invite à plonger dans l'univers des Român, 2 bricoleurs amoureux de la Nature.

Vanessa JOUSSEAUME

