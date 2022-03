Inventaire des papillons nocturne Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Inventaire des papillons nocturne Tourouvre au Perche, 29 avril 2022, Tourouvre au Perche. Inventaire des papillons nocturne parking de l’étang de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Tourouvre au Perche

2022-04-29 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-29 23:30:00 23:30:00 parking de l’étang de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche

Tourouvre au Perche Orne La nuit tous les papillons ne sont pas gris ! Venez découvrir l’incroyable diversité de formes, de couleurs et de modes de vie de ces insectes au travers d’une conférence suivie d’une capture en nature. Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds et lampe de poche.

Sur inscription jusqu’au 31 mai 17h30.

Lieu de RDV : Parking de Préaux-du-Perche. La nuit tous les papillons ne sont pas gris ! Venez découvrir l’incroyable diversité de formes, de couleurs et de modes de vie de ces insectes au travers d’une conférence suivie d’une capture en nature. Prévoir des chaussures de marche, vêtements… La nuit tous les papillons ne sont pas gris ! Venez découvrir l’incroyable diversité de formes, de couleurs et de modes de vie de ces insectes au travers d’une conférence suivie d’une capture en nature. Prévoir des chaussures de marche, vêtements chauds et lampe de poche.

Sur inscription jusqu’au 31 mai 17h30.

Lieu de RDV : Parking de Préaux-du-Perche. parking de l’étang de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse parking de l'étang de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Ville Tourouvre au Perche lieuville parking de l'étang de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Tourouvre au Perche Departement Orne

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/

Inventaire des papillons nocturne Tourouvre au Perche 2022-04-29 was last modified: by Inventaire des papillons nocturne Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 29 avril 2022 Orne Tourouvre-au Perche

Tourouvre au Perche Orne